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Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD Büyükelçisi ile görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve ABD Büyükelçisi David Michael ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD’nin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK-KCK/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması gerektiği de vurgulandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 22:02 ABONE OL
Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara'ya yaptığı ziyaret dolayısıyla gerçekleşen görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu tarafından İdlib'deki insanlık dramının sona erdirilmesi için bütün ülkelerin daha somut adımlar atması gerektiği, aksi takdirde yeni bir göç dalgasının Türkiye'nin de sınırlarını aşacağı ifade edildi.
Görüşmede ayrıca, ABD'nin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK-KCK/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması gerektiği de vurgulandı.

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Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
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