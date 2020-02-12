Şehit Albayrak (24), için memleketi Kayseri'de tören düzenlendi. Kalemkırdı Camisi'nde düzenlenen törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, şehidin babası Bayram, annesi Güler, İdlib'de görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Doğan Albayrak ile şehidin 8 ay önce nişanlandığı ve yaza dünya evine gireceği Sevda Şahin katıldı. Anne Albayrak, "Vatan sevdalısı oğlum. Ben 'İbrahim gel' dediğimde, 'Ben korumazsam vatanı kim koruyacak?' demiştin kuzum" diye ağıt yaktı. Albayrak, tekbirler eşliğinde Kartal Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. Öte yandan Albayrak'ın şehit düşmesinden saatler önce kanser tedavisi gören dayısı Hayrullah Güvenç Kayseri'de hayatını kaybetti. Anne Albayrak, eşiyle Kayseri'ye giderken yolda oğlunun şehit haberini aldı. Bir günde iki acıyı birden yaşayan anne Güler Albayrak'a sağlık ekipleri müdahale etti.Uzman Onbaşı Davut Özcan için de memleketi Kırıkkale'deki Merkez Nur Camisi'nde tören düzenlendi. Vali Yunus Sezer ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı törende şehidin annesi Sultan Özcan ile baba Bünyamin Özcan, "Evine böyle mi gelecektin oğul" diye gözyaşı döktü. Kardeşi Ertan Özcan'da tabuta sarılarak, "İçine doğmuştu, son görüşmemizde helallik istedi" dedi. Geçen temmuzda Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın annesi Pakize Baran tabutun başında, "Yasin'ime de selam götür. Kader arkadaşı oldunuz. En güzel damatlığı giydiniz siz" diye ağıt yaktı. Özcan Balışeyh ilçesi Aydınşeyh köyünde toprağa verildi.Uzman Onbaşı Enes Alper (23) için Niğde'nin Yıldıztepe Beldesi'ndeki baba evinde helallik alındı. Yıldıztepe Camisi'nde düzenlenen törende annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper ile bir ay önce İstanbul'da nişanlandığı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Alper, Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri ile vatandaşların katıldığı törenin ardından, Yıldıztepe Mezarlığ'ında toprağa verildi.JANDARMAUzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, memleketi Gaziantep'te Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakiboğlu Camisi'ne getirildi. Törene şehidin babası İhsan ve annesi Süreyya Açıkgöz ile kardeşleri, Gaziantep Valisi Davut Gül, AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaş katıldı. Şehidin bir akrabası asker selamı vererek, "İbrahim Halil Açıkgöz, rahat uyu! Sen gittin ama ardında daha kaç İbrahim Halil var, bir bak. Şehitler ölmez" dedi. Şehidin cenazesi Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi. 4 çocuk sahibi Açıkgöz ailesinin ilk çocuğu olan şehidin geçen yıl göreve başladığı öğrenildi.PIYADE Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26) için memleketi Kahramanmaraş'ta, Kale Mahallesi'ndeki Mezarlık Camisi'nde, öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Spor Bakan Yardımcısı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da katıldığı törende, şehidin annesi Nigar ve babası Ömer Saylak çifti ile kardeşleri Ayşe, Osman, İbrahim ve Elife Saylak, tabuta sarılarak ağıt yaktı. Anne Saylak, "Fatihim yiğidim size nasıl kıydılar kuzum. O hainler akıttıkları kanda boğulacaklar" diye gözyaşı döktü. Baba Saylak ise "Devletimiz intikamınızı aldı oğlum. Silah arkadaşlarınız kanlarınızı yerde koymadı. Ciğerimiz yanıyor ama ağlayıp o hainleri sevindirmeyeceğim" dedi. Kübra Saylak ile evli olan ve Hatay Serinyol 8.Komando Tugayı'ndan geçici görevle İdlib'e giden şehit mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan Kıraç konseri ile havai fişek gösterilerini iptal etti.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Fatih Saylak, Enes Alper, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Davut Özcan ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ceyhun Taş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim unsurlarınca İdlib'de düzenlenen topçu ateşi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.SABAH

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