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'de 51 kaçak göçmen yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinden yurt dışına yasadışı bir şekilde kaçmak isteyen kaçak göçmenlere ve onları bu yolculuğa para karşılığı teşvik eden kaçakçılara operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 51 kaçak göçmen yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 09:29 ABONE OL
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'ye bağlı Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a, Midilli Adası'na geçiş yapmak isterken 51 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

YURT DIŞINA ÇIKACAKLARDI

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında düzenledikleri 2 ayrı operasyonda lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 25'i çocuk, 13'ü kadın, 13'ü erkek 51 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
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