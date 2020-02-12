Evlat nöbetinde 6. kavuşma

Çocukları zorla ya da kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP önünde başlattığı evlat nöbetine katılım her geçen gün artıyor. Baba Emin Yıldız, Şırnak'ın Uludere ilçesinde 6 yıl önce henüz 13 yaşında iken kaçırılan oğlu Ercan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldı. Baba Yıldız, "Oğlum Ercan'a 20 lira verip, dağa götürmüşler. Ben oğlumun gelmesini istiyorum. HDP çocuklarımızı mahvetti, biz onlara oy vermiyoruz, hayatımda da vermedim" ifadelerini kullandı.Bu arada, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğulları Hüseyin'e kavuştu. Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Nizamettin Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediği oğlu Hüseyin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten anne Eşrefoğlu ise, "Çocuğumu çok özledim. Devletimize çok teşekkür ederim. Allah yetkililerden razı olsun" dedi. Eşrefoğlu ailesinin de çocuklarına kavuşması üzerine eylem sayesinde evlatlarını PKK'nın elinden kurtaran aile sayısı 6'ya yükseldi. Eşrefoğlu çifti, ifade işlemlerinin bitmesinin ardından oğullarıyla buluştu.

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