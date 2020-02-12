Gerçeği söyledi partiden atıldı

BUGÜN NELER OLDU

"CHP FETÖ'ye teslim oldu" dediği için partiden ihraç edilen eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Yılmaz Ateş hakkındaki ihraç kararı parti Yüksek Disiplin Kurulu tarafından onaylandı. Ateş, kararla partiden ihraç edilmiş oldu. Ateş ise YDK'nın ihraç kararını onamasının ardından yaptığı açıklamada yine CHP yönetimine 'FETÖ' imasında bulundu. Ateş, "Beni asıl endişelendiren 15 Temmuz'dan önce FETÖ terör örgütünü eleştirenleri yakan emniyet ve yargı anlayışının bugün kendisini başka ortamlarda göstermesidir" ifadelerine yer verdi.