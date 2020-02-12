Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İstanbulluların çilesi bitmiyor! Bitmek bilmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbulluların çilesi bitmiyor! Bitmek bilmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbullular toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam maliyeti ile mücadele ederken bir yandan ise bitmeyen metro inşaatları nedeniyle saatlerce trafikte kalıyor. Ataköy--İkitelli Metro Hattı’nda Yenibosna durağındaki inşaat nedeniyle oluşan kilometrelerce trafik havadan görüntülendi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 09:34 ABONE OL
İstanbulluların çilesi bitmiyor! Bitmek bilmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu

Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattındaki çalışmalar nedeniyle Yenibosna'da Sanayi Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Araç trafiği için önemli bir güzergah olan yolda kilometrelerce oluşan yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

E-5 Karayoluna kadar uzanan trafik, Basın Ekspres'in bir bölümünü de etkiledi. Toplu taşıma araçlarının ise metro inşaatının yanındaki kavşağı döner dönmez duraklarında yolcu indirip bindirmeleri trafiği daha da yoğunlaştırdı.



Belediye ve özel halk otobüsleri yolcu indirip bindirirken yolun bir şeridini de kapatıyor. Yoğun olan trafik tek şeritten akmaya çalıştığı için daha fazla şişerek E-5 ve Basın Ekspres'e kadar kilometrelerce araç kuyruğu olmasına neden oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbulluların çilesi bitmiyor! Bitmek bilmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN