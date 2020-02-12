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için 'de tören düzenlendi!

Eski Osmaniye Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlik kanseri ile mücadele eden Türkoğlu için bugün 'de tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı , MHP Genel Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı , Meclis Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un da bulunduğu çok sayıda siyasi katıldı. Türkoğlu yarın memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 11:15 ABONE OL
İYİ Partili Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi!

Vefat eden eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Türkoğlu'nun yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, MHP Grup Başkanvekilleri Muhammed Levent Bülbül ve Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz ile eski ve yeni milletvekilleri, meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

Törenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkoğlu'nun ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Türkoğlu'nun cenazesi yarın Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak namazın ardından Çamiçi Mezarlığında toprağa verilecek.

Osmaniye'de 1968 yılında doğan Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Adana Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Türkoğlu, sırasıyla Aydın Karacasu, Bolu Kıbrıscık Kaymakam Vekilliğinde bulundu, Yavuzeli, Nazimiye, Besni Kaymakamlığı yaptı.

Türkoğlu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı, Personel Şube Müdürü, Mahalli İdareler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi, 2006'da 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseldi.

TBMM'de 2011-2015 tarihlerinde Osmaniye Milletvekili olarak görev yapan Türkoğlu, daha sonra İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

Türkoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

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İYİ Partili Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi!
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