Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert FETÖ yanıtı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İdlib ile ilgili atılacak adımları açıkladıktan sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili çok sert ifadeler ile yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların içinin boş olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Şimdi çıkmış CHP'nin başındaki zat FETÖ'nün siyasi ayağı diye ortalarda dolanıyor. Kılıçdaroğlu çamur atarken elinde çamurla yakalandı. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir." şeklinde konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağını ifade etmiş, skandal açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' cevabı | Video

BAŞKAN ERDOĞAN: FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI KILIÇDAROĞLU VE EKİBİDİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun çamur at izi kalsın politikası izlediğini söyleyen Erdoğan, "Şimdi çıkmış CHP'nin başındaki zat FETÖ'nün siyasi ayağı diye ortalarda dolanıyor. Kılıçdaroğlu çamur atarken elinde çamurla yakalandı. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir." dedi.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI DEVİRMEYE ÇALIŞTIKLARI SİYASETÇİ MİDİR?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile CHP'li siyasilerin ilişkilerini anlatarak, "FETÖ'nün siyasi ayağı, devirmeye çalıştıkları siyasetçi midir? Yükseltmeye çalıştıkları siyasetçiler midir?" sorusunu sordu.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI KILIÇDAROĞLU'NUN YATAK ODASINA GİRMİŞ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'den tutuklanan CHP'lileri hatırlatarak, "Urla Belediye başkanları FETÖ'den tutuklandı. FETÖ, Kılıçdaroğlu'nun yatak odasına girmiştir. FETÖ'yü devlet terör örgütü ilan ettikten sonra yanında olanlar FETÖ'cü değil midir?" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' cevabı | Video