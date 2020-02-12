SON DAKİKA! İmamoğlu’na ettiği küfür soruldu! Bakın ne dedi? İşte küfür tartışmasındaki son dakika gelişmesi

İBB Belediye Meclisi'nde Başkan Ekrem İmamoğlu'nun bir meclis üyesine küfretmesi olayı olarak kayıtlara geçen polemikte bugün yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Tepkilerin ve konunun odağındaki isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtlarken kendisine mecliste ettiği küfürle ilgili sorular yöneltildi.

Yaptığı son dakika açıklamasında Ekrem İmamoğlu İBB İl Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya ettiği küfürle ilgili değil bunun mahkemeye verilmiş olması ile ilgili konuşarak şaşkınlığa neden oldu.

İmamoğlu'nun küfür etmesi Meclis'i karıştırdı! | Video

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Planlama Ajansı'nın tanıtım toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte yaşanan son dakika gelişmesi ve İmamoğlu'nun konuyu odağından uzaklaştıran cevabı;

"SAMİMİ BİR KONUŞMA YAPTIK, MAHKEMEYE VERDİ!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki küfür iddiaları ile ilgili olarak, "O konu boş bir konu. Mahkemeye vermiş arkadaş. Biz çok samimi bir konuşma yaptık. Ama o bunu çıkıp bir cümle ile ifade biçimini gördüm zaten. Şu an mahkeme süreci var. Orada gerekeni söyleriz" dedi.

EKREM İMAMOĞLU İKİNCİ KEZ KENDİNİ TUTAMADI

Meclis üyesine küfrettiği haberleriyle konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yakışıksız ifadeler kullanmakla ilgili ilk kez gündeme gelmiyor. Yaşanan son dakika gelişmesinden aylar önce de Ordu Havalimanı'nda VİP geçişi kullanmak isterken Ordu Valisi'ne "İtlik yapmıştır" dediği ve bunun kameraya yansıdığı iddialarıyla gündeme oturmuş, günlerce konuşulmuştu.

İşte İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiği anların ham görüntüleri

Orada da konuyu odağından çıkaran benzer bir savunma yapan İmamoğlu "İT" değil "BASİT" dediğini belirtmişti.

KÜFREDİLEN MECLİS ÜYESİ OLAYI ANLATTI

İBB Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu Ekrem İmamoğlu'nın kendisine küfrettiğini ve yaşadıklarını böyle anlatmıştı.

İmamoğlu'nun küfür ettiği Mehmet Akif Aşıkkutlu, yaşanananları anlattı | Video