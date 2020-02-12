Son dakika: Ulaştırma Bakanı Cahit Turan'dan pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili flaş açıklama!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasıyla ilgili, "Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır" dedi.

Bakan Turhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında pilotaj hatası olup olmadığı sorusuna, "Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır. Karakutu içindeki bilgi, verilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanacak" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

7 Şubat Cuma günü İzmir'den İStanbul'a hareket eden Pegasus Havayolları'na ait uçak 18.40'ta sert iniş yaparak pistten çıktı. Uçak 30 metreden yere çarparken, 3'e bölündü. 180 kişi yaralanırken, 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi: Pegasus uçağında korku dolu anlar, kaptan pilot bilincini kaybetti | Video

Son dakika haberi: Pegasus uçağında korku dolu anlar, kaptan pilot bilincini kaybetti | Video

Pegasus'un dünkü Viyana-İstanbul seferinde de korku dolu anlar yaşandı. Viyana'dan hareket eden PC 902 sefer sayılı uçağın pilotu bilincini kaybetti. Yaşananların ardınan sorumluluk alan ikinci pilot, kule ile temas kurarak uçağı indirdi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

1 AYDA 2 KAZA

Pegasus Havayolları'na ait uçaklar 1 ayda iki kazaya karıştı. 2 yılda ise 3 pistten çıkma vakası görülüyor. İstatistikler, pas geçmeme ile ilgili soru işaretleri doğuruyor. Pegasus Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, pilotlarına uçuş güvenliği için pas geçin talimatı verdiklerini söylemiş, basın toplantısında soru almamıştı.