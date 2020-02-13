Göç yolunda çocuklar soğuktan ölüyor

İdlib'de savaş kızışıyor. Rusya ve İran destekli Suriye Rejim Ordusu saldırıları yüzünden her gün onlarca sivil hayatını kaybederken yüzbinlerce kişi de güvenli bölgelere doğru göç ediyor.

Bölgede sadece 20 gün önce güvenli diye inşa edilen çadır kamplar, rejim güçlerinin saldırı tehdidi yüzünden bir bir boşaldı. Halk ise Türkiye sınırı ve rejim askerleri arasında sıkıştı kaldı. Hergün bir yerden başka yere göç eden siviller Türkiye sınırına vea TSK'nın terörden arındırıdığı Afrin, Azez, Cerablus ve El Bab'a gidiyor. Bölgede bulunan çadır kamplarda ise içler acısı bir durum yaşanıyor.

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Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı. Sınır hattındaki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulamıyor. Hava sıcaklığının -5 dereceleri gördüğü günlerde bazı çadır kamplardan küçük çocukların soğuktan donarak öldüğü haberleri gelmeye başladı. Geceyi geçirecek bir yer ya da çadır bulamayan sivilleraraba içinde ya da dışarıda sabahlıyor. Sermede, Al Dana, Atme gibi yerleşim yerlerindeyse neredeyse her evde 3-5 aile bir arada yaşıyor.



MEHMETÇİK UMUT OLDU

Katliamın önüne geçmek, sınır güvenliğini sağlamak ve insanlık dramını engellenmek için bölgede konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye sevkıyata devam ediyor. Siviller için umut olan Mehmetçik İdib'in güneyindeki Sarmin ve Neyrap hattında rejimin ilerlemesini engelledi. İdlib'e 6 kilometre uzaklıkta yaşanan sıcak çatışmalarda rejim birçok kayıp verdi.



SEVKIYAT SÜRÜYOR

İdlib'de Sarmin, Mastume ve Taftanaz havalimanına konuşlanan TSK, rejim güçlerinin İdlib'in doğusundan ilerlemesi ve sınır hattındakikent merkezlerini tehdit etmesi üzerine Etarıp'ta bulunan eski 46. Alay Askeri Üssü'ne konuşlanmak için harekete geçti. Rejim güçleri ise Türk askerinin geçiş güzergâhını vurmaya başladı. Yüzlerce araçtan oluşan askeri konvoy güvenli bir bölgede beklerken kısa süre içinde askeri üsse konuşlanacağı öğrenildi.



55 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 karayolunun çevresindeki köyler Esad rejiminin eline geçti. Esad askerleri, İdlib'in doğusundaki Kefer Halep, Meyzenaz köylerini ele geçiirek Cilvegözü Sınır Kapısı'na 30 kilometreden daha az mesafede konuşlandı. Rejim, İdlib merkezi ve Etarıp başta olmak üzere yüzlerce yerleşim yerini yoğun bombardımana tutarken TSK güçleri de karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi. Rusya'ya ait savaş uçaklarının bölgedeki saldırılarında ise 4 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.