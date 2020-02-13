RTÜK'e vatandaşlardan 6 ayda 10 bin şikayet

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamalar şöyle:



ÜST KURUL OLARAK GEREĞİNİ YAPIYORUZ

2019 yılında düzenlediğimiz Medya Buluşmalarında sektörde isim yapmış bütün yapımcılarımızı karşımıza aldık, devletimizin, milletimizin ve RTÜK'ün hassasiyetlerini anlattık. Ortaya koydukları yapımların vatandaşlar üzerinde çok etkili olduğunu, yapılan yanlışların halkı olumsuz etkilediğini söyledik. Şiddet, kadın ve çocuk istismarı gibi konuların kırmızıçizgimiz olduğunu özellikle belirttik. Haklarını yemeyeceğim dizi film yapımcılarımız var, söylediklerimizi dikkate aldılar. Hatta bir dizi fragmanı tepki çekince aradık hem fragmanın yayınını durdurdular hem de dizi filmin ilgili bölümünde sakıncalı sahneleri kullanmadılar. Yaptıkları yanlışı kabul ederek gereğini yapan yayıncılarımıza ve dizi film yapımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ancak, bir de yanlışta ısrar eden yasayı ihlal etmekte beis görmeyenler var. Yanlışta ısrar edene cezadan başka çaremiz yok. İsimlerini vermeye gerek yok, zaten verilen cezalar adresleri gösteriyor. Milletin tepki gösterdiği konuları görmezden gelenler, 6112 sayılı yasayı takmayanlara karşı da Üst Kurul olarak gereğini yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Kimse aziz milletimizin genel beklentilerine aykırı yayın yapamaz kimse yüce Türk milletinin temsilcilerinin çıkardığı yasaları yok sayamaz.

RTÜK HERKES İÇİN VAR

Ayrıca, bir takım çevrelerin ısrarla ve art niyetle dile getirdikleri parantez içinde RTÜK'ün yandaş medyadaki dizilere cezai müeyyide uygulanmadığı sadece yine parantez içinde muhalif kanalların dizilerine ceza uygulandığı şeklindeki yalan yanlış algı oluşturma çabası en hafif tabirle RTÜK gibi önemli bir anayasal kuruma haksızlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? 6112 sayılı Kanun açık. Yayınlarda yasa maddelerini ihlal edenlere verilecek cezalar açık. Biz ne diyoruz, ceza önceliklimiz olmasın, diyalog içinde olalım uyaralım uyarıları dikkate alanlara teşekkür edelim. Ama uyarıları dikkate almayanlara bizimle işbirliği içinde olmayanlara cezadan başka yapacağımız bir işlem bulunmamaktadır. Halkımızdan istirham ediyorum, bu tür çevrelerin haksız yere yaptıkları ithamları yıpratma çabalarını dikkate almasınlar, RTÜK herkes için vardır ve her daim halkımızın tercihleri olan milli ve manevi değerlimize saygı çerçevesinde denetim faaliyetlerine devam edecektir.