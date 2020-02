Adliye tosuncuğu cezaevinde

İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde çok sayıda meslektaşını ve adli personeli dolandırdıktan sonra ortadan kaybolan savcı Tamer Can yakalandı. Savcı Tamer Can sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Bakırköy Adalet Sarayı bir savcının dolandırıcılık skandalıyla çalkalanmıştı. Adli tatilden sonra faklı nedenler ileri sürerek doğru düzgün işe gelmeyen Cumhuriyet Savcısı Tamer Can'ın ucuza arsa ve araba vaadiyle aralarında meslektaşlarının da bulunduğu birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 500 bin TL kaptıran bir savcının şikâyeti üzerine Tamer Can hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aynı zamanda HSK da savcı hakkında soruşturma izni vermiş, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirmişti. Tamer Can'ın istifa dilekçesi verdiği, HSK'nın bunu kabul ettiği ancak tebliğ edilemediği öğrenilmişti. Bir süredir kayıp olan Tamer Can'ın izine İstanbul'da ulaşıldı. Beyoğlu'nda bir apart otelin en üst katında saklandığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri binanın etrafını sardı. Şüpheli belirtilen adreste yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen Tamer Can burada Başsavcılıkça sorgulandı. Sorgu işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli buradaki sorgusu ardından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU