AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş İlker Başbuğ açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu) AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı."

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERİP ÇAĞRI YAPMIŞTI

Başkan Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarının ardından ilişkin, "Özellikle kendi grubuma söylüyorum, burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratlen hepiniz dava açmalısınız" demişti.

Ayrıntılar geliyor...