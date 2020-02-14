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Sözcüsü 'ten flaş açıklaması

Sözcüsü : ( hakkında suç duyurusu) AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.2.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 17:43 ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş İlker Başbuğ açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu) AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı."

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Başkan Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarının ardından ilişkin, "Özellikle kendi grubuma söylüyorum, burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratlen hepiniz dava açmalısınız" demişti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş İlker Başbuğ açıklaması
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