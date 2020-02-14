Başkan yardımcısı Halit Güleç tutuklandı

CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki milyonluk zimmet ve rüşvet vurgunu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç de tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.Yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ile firari Reşat Ergil gözaltına alınmış ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli önceki gün çıkarıldıkları mahkemede, 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik'ten tutuklanmıştı.Gözaltına alındıktan sonra ifade veren Reşat Ergil, polis ifadedesinde; soruşturma konusu 32 işlemin Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in talimatıyla yapıldığını anlatmış, iddialar üzerine Güleç ve iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Dün sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Güleç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Skandal, kurumun muhasebe biriminde görevli Reşat Ergil'in kasadaki 1 milyon 21 bin lirayı zimmetine geçirip kaçmasının ardından ortaya çıkmıştı. Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, Ergil'in paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etmiş ve soruşturma genişletilmişti.