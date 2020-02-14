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’de skandal ihraç talebi

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
CHP’de skandal ihraç talebi
CHP İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Kurulu dün skandal bir karara imza attı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP yönetiminin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu.
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CHP’de skandal ihraç talebi
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