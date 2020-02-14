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Firari 'li eski yöneticiler aranıyor

'de sosyal medya üzerinden terör örgütü /KCK propagandası 3 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 'li eski yöneticilerin bulunduğu 2 firari şüphelinin ise yakalama çalışması sürüyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:22 ABONE OL


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı. Balıkesir'de 1, Edremit ilçesinde 3 ve Gömeç ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplamda aranan 5 şahıstan Nurettin A., Reşat G. ve Şevket B. yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, HDP'li eski yönetici olduğu öğrenilen Hindistan doğumlu ve Van nüfusuna kayıtlı olan Abdulbari K. ile yine HDP Edremit eski ilçe başkanı Hürriyet K.'nın ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

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Firari HDP'li eski yöneticiler aranıyor
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