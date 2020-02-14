Tarkan’a İBB’den 7. red

Bayrampaşa'daki arsasına imar izni koparmak için, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'İstanbul'un üzerine güneş gibi doğdunuz' diyerek yağ çeken Tarkan'ın dosyası yine reddedildi. İBB Meclisi Şubat ayı ikinci oturumu Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçilen Zeynel Abidin Okul başkanlığında dün yapıldı. Tarkan'a ait Bayrampaşa'daki arazi ile ilgili imar dosyası da 7. kez İBB meclisinde ele alındı. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvuru reddedildi. Ayrıca İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanması teklifi de Fransa'nın Türkiye aleyhtarı politikası gerekçesiyle reddedildi.