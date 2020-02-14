CEPHE hattında bunlar yaşanırken sınır hattındaki çadır kamplarında da tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Hava sıcaklığının eksi dereceleri gördüğü bu gecelerde dışarıda dondurucu bir soğuk yaşanıyor. Zar zor başını sokabilecek bir çadır bulan aileler, elektrik, içme suyu, yeni alanlarda alt yapı çalışması henüz yapılmadığı için temizlik sorunu yaşıyor. Gün boyunca battaniyelere sarılan insanlar, çadır elektriğini de motosiklet farlarından ya da akülerinden sağlıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Hazra bölgesinde 210 aile için yeni bir çadır kamp kurdu. Ailelerin soğukta kalmaması için TDV ekipleri, her çadıra soba ve kömür bıraktı. Marat El Numan'dan yaklaşık bir ay önce kaçtıklarını anlatan Meryam Mustafa, "Hergün başımıza bombalar yağıyordu. Ya ölecektik ya yola çıkacaktık. Hergün bir yerde konakladık. 5 çocuğum var. Günlerdir çadırın içinde battaniyeye sarılarak oturuyoruz. Şimdi Allah'a şükür soba da getirdiler. Bir Allah'a, bir de Türkiye'ye güveniyoruz" dedi. Serakıp'tan ailesiyle 15 gün önce gelen Ebu Ömer "Bugün biz sobamızı aldık. Bu bölgede o kadar çok küçük çocuk var ki. Geceyi onlar nasıl geçirecek" diye konuştu.

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