Yalova'daki 'zimmet' soruşturmasında başkan yardımcısından 40 bin lira rüşvet teklifi iddiası

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası muhasebeci Reşat Elgin'in ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı anlaşılan Reşat Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Polisin takibe aldığı Reşat Elgin'in ise Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de yolda yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in yanı sıra belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evrak incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonunda Reşat Elgin'in zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile şoförü B.E. ve sekreteri B.T. de pazartesi günü polis tarafından belediyede gözaltına alındı.

ELGİN, BAŞKAN YARDIMCISI GÜLEÇ'İ İŞARET ETTİ

Zimmet olayının kilit ismi konumundaki muhasebe çalışanı Reşat Elgin, emniyette verdiği ifadede, "Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmazdı. Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdi" dedi.

SORUŞTURMA KAPMASINDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanıp, muhasebe çalışanı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü B.E., sekreteri B.T. ile zimmet olayına karıştığı tespit edilen bir firma çalışanı O.G.'nin işlemleri sürüyor.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yalova Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında dün sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadeye DHA ulaştı. Yasa dışı usulsüzlerden haberi olmadığını belirterek, hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Güleç, usulsüzlükleri muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in tek başına yaptığını iddia etti.

Belediye Başkan Yardımcısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, "Yerel seçimlerin ardından geçtiğimiz nisan ayında göreve başladım. Ben belediye başkan yardımcısı olarak çeşitli birimlerden sorumluydum. Ancak Mali İşler Müdürlüğü bana bağlıydı. Belediyede 23 tane müdürlük var ve her biri ayrı harcama yetkilisidir. İlgili birimlerde yapılan işlemlerden dolayı alacağı olan kişiler önce ilgili birim müdürüne başvurur, mali hizmetler bana bağlı olduğu için ilgili birim müdürü beni arar, ayrıca beni cep telefonundan arayanlar, başkanlığa bizzat gidenler var. Belediyenin 200 milyon civarında borcu bulunmaktadır. Kime para ödenecekse ben mali işler müdürlüğünde çalışan Reşat Elgin'i ararım ya da not yazar gönderirim. Reşat Elgin, evrakları hazırladıktan sonra Mali İşler Müdürü imzalar ve ödeme gerçekleşmiş olur. Mali İşler Müdürlüğü'nde ödeme, gelir ve bütçe görevlileri ayrıdır. Göreve geldiğimizden beri ihtiyaç ne ise ona göre ödeme yapmaya başladık" dediği öğrenildi.

NOTLAR SORULDU

Tutuklu bulunan Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ile aralarındaki notların ne olduğu sorulması üzerine cevap veren Güleç, "Reşat Elgin'in izinli olduğu zamanlarda Mali İşler Müdürü Şenay Hanım'ı arar, bunları ona söylerdim ya da not gönderirdim. Bu yüzden Şenay Hanım'dan ele geçirilen notları ben vermişimdir. Reşat Elgin, verdiğim talimatlar üzerine yaptığı ödemeleri akşamları bana arz ediyordu. Bu ödemelere ilişkin belgeleri de dosyaya sunuyoruz" diye cevap verdi.

'KOD OLARAK BİLMİYORUM'

İfadesinde usulsüzlükler hakkında bilgisi olmadığını ve müteahhit Bekir Bilgi ile uzun zamandır görüşmediğini belirten Güleç, "Bekir Bilgi'yi 2014 seçimlerinde tanıdım. Kendisine yapılan ödemelerle ilgili odama gelirdi. 2017 yılına kadar olan ödemelerden bahsediyorum. Bilgi'nin yaptığı işler karşılığında hak ettiği paranın ödenmesi için Reşat Elgin'e talimat verdim. 2017 yılından sonra benimle hiç görüşmedim. Bekir Bilgi bana mesaj atmış olabilir. Eğer ödeme talimatı vermişsem bunlar yasal ödemeler içindir. 333 ve 330 ile başlayan hesaplardan ödeme yapılması için talimat vermedim. Ben bu hesapların varlığını 31 Ocak 2020'de Gülşah B.'nin bana iletmesi ile haberim oldu. Temliklerle ilgili bilgiler bulunmayınca tüm muhasebe çalışanları ile toplantı yaptık, raporları derledik. Başkan il dışındaydı. Akşam başkan döndüğünde evine gittim. Durumu kendisine izah ettim. Başkanın talimatıyla durumu emniyete intikal ettirdim. Gülşan B. ile görüştükten sonra Reşat Elgin ile hiç konuşmadım. WhatsApp mesajlaşmamız bu ödemeler ile ilgilidir" dedi.

Paraların transfer edildiği hesaplardan bilgisinin olmadığını savunan Güleç, "Ben 333 ve 330 ile başlayan kalemlerin kod olarak bilmiyorum, ancak belediyede depozito ve geçici teminat hesapları olduğunu biliyorum. Yıl sonu toplantıda meclise bilgi sunarken belediye borçlarını tek tek açıklıyorum. Bu kalemlerde depozito ve teminatta ne kadar para olduğunu söyledim ancak hangi kalemler olduğunu bilmiyorum. Bekir Bilgi'nin alacağı olmadığı halde ödeme yapıldığından haberim yok" dediği öğrenildi.

'ELGİN PARALARI KENDİSİ ALMIŞTIR'

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Güleç, ifadesine şu şekilde devam etti,

"Bekir Bilgi'ye yapılan yasal olmayan ödemelerle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Orhan G. isimli şahsı tanımıyorum. Getirdiği paralarla bir ilgim yoktur. Hiçbir şekilde böyle bir para gelmedi. Paralar ilgili firmalar tarafından belediye veznesine veya belediyenin hesaplarına yatırılmaktadır. Reşat Elgin, bizden önceki dönemlerde belediye başkanı tarafından göreve getirilmiştir. Kaçtıktan sonra yapılan konuşmalarda kumara zaafı olduğu söylendi. Almış ise bu paraları kendisi almıştır. Benim bu paralarla ilgim ve alakam yoktur. Belediyede başkan yardımcılar ve müdürler haftada bir defa toplantı yapıyoruz. Yapılan işlemleri gözden geçiyoruz. Belediyeyi hepimiz birlikte yönetiyoruz. Suçlamaları kabul etmiyorum."

'TALİMATLARIM MEŞRU ÖDEMELERLE İLGİLİDİR'

Her belediye gibi borçları olduğunu belirten Güleç, "Kıt kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 30 milyon TL borcumuz var. Buna karşılık 4 milyon TL aylık gelirimiz var. Bu paranın da büyük kısmı maaş ödemelerine gitmektedir. Yaptığımız ihalelerden dolayı alacaklı olan firma yetkilileri hak edişleri çerçevesinde doğal olarak vadesi gelmiş olan alacakları talep etmektedir. Bütçemiz bunların hepsini ödemeye yetmemektedir. Elimizdeki parayı bu alacaklılara alacağın oranına göre ve vadesine, hacizli olup olmadığına, göre makul ölçülerde ödemeye çalışıyoruz. Benim emir ve talimatlarım bu meşru alacaklarla ilgilidir. Benim diğer harcamalardan bilgim yoktur" dedi.

'TEK FAİL REŞAT ELGİN'DİR"

31 Ocak 2020'de usulsüz ödemeleri fark edip araştırmaya başladıklarını ifade eden Güleç, " Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Dolayısıyla bu işin tek faili Reşat Elgin'dir. Diğer arkadaşlarımın da bu işten bilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Benim yasa dışı bir talimat vermem söz konusu değildir. Hak edişler ile ilgili yapılan ödemeler ile ilgili liste tutulmaktadır" dedi

'USULSÜZLÜĞÜ ORTAYA ÇIKARAN ÇALIŞANA RÜŞVET TEKLİF ETMİŞ"

Usulsüz ödemelerin muhasebe çalışanı Gülşah B. tarafından ortaya çıkarıldığını söyleyen Güleç, "Gülşah B.'nin ifadesinde bahsettiği gibi Reşat Elgin'in kendisine, 'Bu usulsüzlüklerden üst yönetime ve Halit Güleç'e haber verme. Sana 40 bin TL veririm. Bu işi kapatalım' demiştir. Bu da benim bu usulsüzlükten haberi olmadığının kanıtıdır. Bu usulsüzlük ortaya çıktığında ise, Elgin kimseye haber vermeden Yalova'dan kaçmıştır. Burdan anlaşılmaktadır ki, Elgin bu işleri tek başına gerçekleştirmiştir. Bu konuda başkasından talimat ve emir almamıştır" diye ifade verdiği ortaya çıktı.