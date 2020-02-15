Aile sayısı 86 oldu

örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi sürüyor. Aileleri, çocuklarına kavuştukça sayının her geçen gün arttığı oturma eylemine bir aile daha katıldı. Erzurum'dan gelen Melik Aslan, 2014 yılında İstanbul'da ağabeyinin yanında çalışırken kaçırılan oğlu Volkan için katıldığı eylemde, aile sayısı 165'üncü gününde 86 oldu. Oğlunun bulunması için çok uğraştığını belirten baba Aslan, "Benim oğlumu çaldılar, götürdüler, sattılar. Bizi perişan ettiler. Para karşılığı satıyorlar. HDP aracılığı ile gitti. Çocuklarım orada HDP'ye gitti. Bir cevap alamadılar. Ağabeyi İstanbul'da çalışıyordu. Birkaç gün çalıştıktan sonra ortalıktan kayboldu.Şanlıurfa'ya, Viranşehir'e gittim, mitinglere gittim aradım, hiçbir iz bulamadım. Hatta iki kişi gitmişlerdi. Birisi kaçtı geldi. O şimdi evlendi çocuğu var. 6 yıldır oğlumu arıyoruz. Biz perişanız. Biz Volkan'ı istiyoruz. Gel oğlum. Bu işin sonu yok. Bu terör oyunundan vazgeçin. Bunun bize faydası yok. Biz devletimizin yanındayız. Devlet neredeyse biz oradayız. Bunların oyununa gelmeyeceğiz. Oğlum gelene kadar da gitmeyeceğim. Birkaç sefer aradı. 2-3 senedir aramıyor. Nerede olduğunu söylemedi. Biz kaçsak bizi vururlar diyordu. Kaçmak istiyordu. Sonuna kadar da bekleyeceğim. Bir insanın devleti olmasa namusu da olmaz şerefi de olmaz. Durma gel. Türkiye'nin dostu Türkiye'dir. Bak Suriye paramparça olmuş. Durma gel" dedi.