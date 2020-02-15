Ak Parti’li Özkan’dan CHP’lilere FETÖ dersi

TBMM Genel Kurulunda İmar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerinde AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması yaşandı. Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bir taraftan derin yapılarla mücadele ederken diğer taraftan da paralel yapılarla mücadele ettiklerini söyledi. Hiçbir zaman mandacılığı, vesayeti, derin ve paralel yapıları kabul etmediklerini söyleyen Özkan, "Hamdolsun, o FETÖ elebaşının bedduasına muhatap olduk. Aranızda Ergenekon, Balyoz mağduru milletvekilleri de var. O milletvekillerinin mağduriyeti, Yargıtay'ın bozma kararıyla sübut bulmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ kalemşorlarıyla birlikte keyifle Zaman gazetesi okuyup desteklerini sundu. Mahmut Tanal, 'Benim milletvekili maaşımı Bank Asya'da açtığım hesaba yatırın' dedi. Mahmut Tanal suçunu çok iyi biliyor." Bunun üzerine Özkan ile CHP Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Sataşmadan söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili sözleri gerginlik yarattı. Tanal, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in, süresinin bittiği uyarısına rağmen konuşmasına bir süre daha devam etti. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Özkan ile Tanal, arasındaki gerginlik daha da arttı. Daha sonra AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Gerginliği araya giren milletvekilleri yatıştırdı. CHP milletvekilleri daha sonra Tanal'ı, Genel Kurul Salonu'ndan çıkardı. Genel Kurul'daki ikinci tartışma Gezi olayları nedeniyle yaşandı. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Gezi olaylarında halkın eşitlik, özgürlük talebiyle sokakları doldurduğunu savunarak o dönemi eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Ersoy'un kin, nefret ve tahrik dolu bir konuşma yaptığını belirterek, "Gezi, milli iradeye, milletin barışına, huzuruna bir darbe teşebbüsüydü. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın bu ülkenin Kürtlerle, Araplarla, Türklerle, Türkmenlerle barış içerisinde yaşama iradesini bozamayacaksınız" diye konuştu.

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