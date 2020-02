‘Erdoğan İslam dünyasının lideri’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda hitap etti. Pakistanlı parlamenterler Erdoğan'ı, Meclis'e gelişinde, Pakistan'a özgü selamla sıralara vurarak karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ise şunları söyledi: "Bir lideri ağırlıyoruz bugün. Sadece Pakistan'ın değerli bir dostu değil, aynı zamanda İslam dünyasının önderi. İslam dünyasının ikonik bir şahsiyetini dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Tüm dünyada, özellikle İslam dünyası üzerinde kara bulutular dolaşıyor. İslamofobi ortamındayız. Medeni dünyada daha önce benzeri görülmeyen sıkıntılar yaşanıyor. Keşmir halkı işgal altındaki topraklarında son 6 aydır abluka altındalar. Bu konuda dile getirilen en güçlü ses yine sizden geldi."Erdoğan ise konuşmasında şunları söyledi:* Asya'nın en önemli buluşma noktalarından birinde, İslam dünyasını münbit coğrafyasında kendimizi evimizde hissediyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olur.* 1915 senesinde Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğazı'nı savunurken cepheden 6 bin kilometre uzaklıkta bu topraklarda yapılan miting tarihin unutulmaz sayfalarına kaydolunmuştur. Lahor Meydanı'nda gerçekleşen mitingin teması Çanakkale idi. Tertipleyenler Çanakkale'de çarpışan Türk milletine yardım ve gönüllü toplamayı amaçlıyordu. Biz sizi sevmeyeceğiz, size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz, kime muhabbet besleyeceğiz? Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Keşmir sorunu, çatışma veya baskıyla değil, adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir.* 251 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Pakistan halkının duasını hep yanımızda hissettik. Barış Pınarı Harekâtı'na yine çok güçlü destek geldi. Elazığ, Malatya depreminin ardından tüm Pakistan'dan dayanışma mesajları aldık.* Suriye'deki çatışmalardan ve rejimin zulmünden kaçan 4 milyona yakın sığınmacıya evsahipliği yapıyoruz. Maddi imkanları bizden kat be kat fazla olan ülkeler Suriyeli mazlumları kaderine terk ederken biz bu insanlar için 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık. İdlib ile ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi de 4 milyon mazlumun rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir. Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, zulmü, yıkımı ve gözyaşını durdurmaktır.* Sayın Trump, Netenyahu arasında Kudüs ile ilgili atılan adım da "Ortadoğu son asrın, yüzyılın barış planı" diye yutturulan plan, bir barış planı değil, bir işgal projesidir. "Kudüs bizi kırmızı çizgimizdir" diyerek Harem-i Şerifi, işgalci İsrail yönetiminin insafına terk etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik.* İslam dünyası olarak terörden, çatışmalara, İslamofobiden Neonazi örgütlere, mezhepçilik fitnesinden açlık ve fakirliğe kadar ciddi sorunlarla boğuşuyoruz. Müminler topluluğu karşısında bir kardeşiniz, ümmetin bir ferdi olarak şahsımızla, ailelerimizle, komşularımızla beraber milyarlarca kardeşimizin de mesuliyetini taşıyoruz. Kısa vadeli çıkarlar, günlük hesaplar, bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizin önüne geçemez. Mezhep, meşrep, kabile, dil farklılıkları cihanşümul kardeşliğimizin üstüne çıkamaz.* Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşimizin derdiyle dertlenmek, zulme uğruyorsa yanında durmak görevimizdir. Çünkü inancımızda kimden gelirse gelsin zulme rıza zulümdür. Türkiye olarak bu anlayışla ümmetin arasındaki ayrılıkları gidermek, anlaşmazlıklara çözüm bulmak, Filistin, Kıbrıs ve Keşmir başta olmak üzere haklı davalarımıza sahip çıkmak için gayret gösteriyoruz.