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'ta saldırısı: 2 ölü

'ta 'ın saldırıları devam ediyor. Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis hayatını kaybetti. Yapılan saldırı sonrası güvenlik güçleri teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.2.2020 14:09 ABONE OL
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü

Ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinde görevli Yüzbaşı Polis Habib eş-Şammari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın vilayetin güneyindeki Bahruz beldesinde bulunan polis noktasına saldırı düzenlediğini ifade etti.

2 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Şammari, terör saldırısında 2 polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığını aktardı. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü
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