‘Pakistan ve Türkiye bir kalbin iki yarısıdır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Pakistan Koordinatörlüğü'nce, Baitul Mal Vakfı'na ait mesleki eğitim kurslarında talasemi tedavisi gören annelere yönelik düzenlenen Dikiş Makinesi Hibe Programı'na katıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi'nin de katıldığı programda konuşan Erdoğan, talasemi hastalısı çocukların tedavisi ve yaşam standartlarını iyileştirmek için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını vurguladı. Emine Erdoğan, Muzaffergah şehrinde Türkiye'nin inşa ettiği Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin de bu çabanın nişanelerinden biri olduğunu aktardı. Erdoğan, çocuk ve hasta bakımında en çok görevi üstlenen kadınların imkanlarının artmasının çok önemli olduğuna işaret etti.Emine Erdoğan daha sonra İslamabad'da Faisal Maarif Okulu'nu ziyaret etti. Erdoğan yaptığı konuşmada "Türkiye, son yıllarda artan üniversite sayısı ve sağladığı kaliteli eğitim ile en çok yabancı öğrenci ağırlayan ülkelerden biri hâline geldi. 2023 hedeflerimizden biri, 200 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak. Pakistanlı evlatlarımız için Türkiye ikinci bir vatandır. O nedenle, ben sizleri yükseköğreniminiz için Türkiye'ye davet ediyorum" dedi.

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