Daha güçlü demokrasi için 20 maddelik eylem planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına giderken Türkiye'deki demokratikleşme ve insan hakları standardını yükseltmeye dönük direktifi doğrultusunda başlatılan çalışmada önemli bir aşamaya gelindi. STK'lar, barolar, yargı, kamu kurumları temsilcileri siyasiler, akademisyenler başta olmak üzere tüm ilgililer tek tek konuşuldu. Başlangıçta adil yargılanma hakkı, etkili soruşturma hakkı, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, özgürlük- güvenlik dengesi, iş ve çalışma dünyası başlıkları altında 6 çalışma grubu oluşturulmuştu. Ancak bu temaslar sonrasında planın gövdesini oluşturan başlık sayısı 6'dan 20'ye çıktı.
Bu yöndeki uluslararası metinlerde yer alan karar ve tanımların da yer alacağı metin yasal değişiklikler ve uygulamalar ile son şeklini alacak.
İŞTE 20 ANA BAŞLIK
1
Yaşam hakkının korunması ve geliştirilmesi
2
Özgürlük ve güvenlik alanının genişletilmesi
3
Yargı adaletinin güçlendirilmesi
4
Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün genişletilmesi
5
İfade özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi
6
Özel hayat ve aile hayatına saygı
7
Mülkiyet hakkının korunması ve geliştirilmesi
8
Kadın haklarının korunması ve kadının statüsünün güçlendirilmesi
9
Çocuk haklarının geliştirilmesi
10
Gençlerin sosyal ve siyasal yaşama katılımı
11
Engelli ve yaşlıların korunması ve sosyal hayata katılımın arttırılması
12
İnsan ticareti ve düzensiz göç kaynaklı sorunlar ile mücadele
13
İş ve çalışma hayatında insan hakları standartlarının yükseltilmesi, sendikal hakların geliştirilmesi
14
Sivil toplumun güçlendirilmesi
15
Sağlıklı çevre ve yaşanabilir şehirler
16
İnfaz sisteminin geliştirilmesi
17
İnsan hakları farkındalığının arttırılması
18
İnsan hakları eğitiminin geliştirilmesi
19
Uluslararası insan hakları dokümanlarına erişimin kolaylaştırılması
20
İnsan hakları kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi