Daha güçlü demokrasi için 20 maddelik eylem planı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına giderken Türkiye'deki demokratikleşme ve insan hakları standardını yükseltmeye dönük direktifi doğrultusunda başlatılan çalışmada önemli bir aşamaya gelindi. STK'lar, barolar, yargı, kamu kurumları temsilcileri siyasiler, akademisyenler başta olmak üzere tüm ilgililer tek tek konuşuldu. Başlangıçta adil yargılanma hakkı, etkili soruşturma hakkı, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, özgürlük- güvenlik dengesi, iş ve çalışma dünyası başlıkları altında 6 çalışma grubu oluşturulmuştu. Ancak bu temaslar sonrasında planın gövdesini oluşturan başlık sayısı 6'dan 20'ye çıktı.Bu yöndeki uluslararası metinlerde yer alan karar ve tanımların da yer alacağı metin yasal değişiklikler ve uygulamalar ile son şeklini alacak.Yaşam hakkının korunması ve geliştirilmesiÖzgürlük ve güvenlik alanının genişletilmesiYargı adaletinin güçlendirilmesiDin, vicdan ve düşünce özgürlüğünün genişletilmesiİfade özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesiÖzel hayat ve aile hayatına saygıMülkiyet hakkının korunması ve geliştirilmesiKadın haklarının korunması ve kadının statüsünün güçlendirilmesiÇocuk haklarının geliştirilmesiGençlerin sosyal ve siyasal yaşama katılımıEngelli ve yaşlıların korunması ve sosyal hayata katılımın arttırılmasıİnsan ticareti ve düzensiz göç kaynaklı sorunlar ile mücadeleİş ve çalışma hayatında insan hakları standartlarının yükseltilmesi, sendikal hakların geliştirilmesiSivil toplumun güçlendirilmesiSağlıklı çevre ve yaşanabilir şehirlerİnfaz sisteminin geliştirilmesiİnsan hakları farkındalığının arttırılmasıİnsan hakları eğitiminin geliştirilmesiUluslararası insan hakları dokümanlarına erişimin kolaylaştırılmasıİnsan hakları kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi

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