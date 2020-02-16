Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eskişehir'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama

'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama

 Sivrihisar ilçesinde, 5 koyun çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.2.2020 17:31 ABONE OL
Eskişehir'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar Mahallesinde S.Ö.'ye ait 5 koyunun çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlığınca ortaklaşa yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin aynı mahallede oturan H.Ü., S.D. ile A.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ü. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheli S.D. ise serbest bırakıldı. Çalınan koyunlar bulunarak sahibine teslime edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN