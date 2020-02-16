Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Hayvan hırsızlarına operasyon! 7 kişi yakalandı

Hayvan hırsızlarına operasyon! 7 kişi yakalandı

'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 7 zanlı yakalandı. Alınan bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutalığına bağlı ekipler, Antakya, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir grubu fiziki takibe aldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.2.2020 16:13 ABONE OL
Hayvan hırsızlarına operasyon! 7 kişi yakalandı

Hatay'ın Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personellerden özel bir ekip oluşturularak bölgedeki kamera kayıtlarında ve hayvan alım satımı yapanlar hakkında inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmayla küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla M.B, A.Y, A.B, M.K, F.Z, D.M ve Suriye uyruklu M.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Çalındıktan sonra Altınözü ilçesinde bulunan 12 küçükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayvan hırsızlarına operasyon! 7 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN