Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK/KCK terör örgütü üyesi 450 kişi gözaltına alındı

: açıkladı: / terör örgütü üyesi 450 kişi gözaltına alındı

: : / terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 16.2.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 12:50 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK/KCK terör örgütü üyesi 450 kişi gözaltına alındı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alınmıştır.



Yapılan aramalarda; çok sayıda kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.


Son dakika haberi: Kuzey Irak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi! Aralarında 'Saldırı Birimi Sorumlusu' da var

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK/KCK terör örgütü üyesi 450 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN