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70 başkan daha ’ye geçti

Eda IŞIK Eda IŞIK Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
70 başkan daha AK Parti’ye geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli partilerden 5 belediye başkanına rozet taktığı grup toplantısının ardından, bağımsız ya da muhalefetten yaklaşık 70 ilçe ve belde belediye başkanının daha AK Parti'ye geçme işlemleri tamamlandı. Elazığ depremi ve İdlib gündemi nedeniyle ara verilen rozet takma törenlerine, bu hafta yapılacak grup toplantısı ile devam edileceği öğrenildi. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, AK Parti'ye geçecek yaklaşık 70 belediye başkanının işlemlerinin tamamlandığı, bu isimlerin 2.5 milyon vatandaşın yaşadığı belediyeleri yönettiği belirtildi. Çoğu bağımsız olarak seçimlere giren isimlerin bulunduğu listede CHP ve İYİ Parti'den isimler bulunuyor.
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70 başkan daha AK Parti’ye geçti
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