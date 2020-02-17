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rejimi kırsalını vurdu

rejimi ve Rus savaş uçakları, kırsalındaki Darat Izza kasabasında hastaneleri vurdu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 14:40 ABONE OL
Esad rejimi Halep kırsalını vurdu

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları Halep kırsalındaki Darat Izza kasabasının farklı bölgelerine ağır saldırılar düzenliyor. Saldırılarda El Kanana ve El Ferdavs hastaneleri hedef alındı. Saldırılar sonucu El Kanana ve El Ferdavs hastaneleri hizmet veremez hale geldi. Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Hastanedeki yetkililerden de en az 4 kişi ağır yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yakınlarda bir hastane olmadığı için olay yerinde gerekli müdahaleyi yapmaya çalıştıktan sonra kritik durumdaki yaralıları Afrin ve Cinderes ilçesindeki hastanelere kaldırmak için yola çıktı.

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Esad rejimi Halep kırsalını vurdu
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