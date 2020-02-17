Evlat nöbetindeki anneye müjdeli haber

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılar çocuklarına kavuşma ümidiyle tam 167 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerin eyleminde bir sevindirici gelişme daha yaşandı. 5 yıldır haber alamadığı kızı Pelda için 35 gündür oturma eylemine katılan anne Gevriye Ayhan'ın kızı Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne Ayhan, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine 13 Ocak'ta katıldı. Kızını dağa kaçırıldığını geldiği HDP'de kendisine verilen not sonrası öğrenen anne Ayhan, evladını Suriye'de olduğunu öğrendi. Ayhan ailesi tüm uğraşmalarına rağmen kızlarını PKK'nın elin- den kurtaramadı. Annelerin evlat nöbeti sayesinde çocuklarına kavuştuğunu gören Ayhan, eyleme katıldı. 5 yıldır gözyaşı döken acılı anne 35 gündür sürdürdüğü eylemle yıllardır hasretini çektiği kızının geri dönmesini sağladı. Annesinin çağrısını duyan Pelda, önceki akşam Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan Şanlıurfa'daki işlemlerinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.Anne Gevriye Ayhan, kızının teslim olduğu haberini oturma eylemi sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldı. Bakan Soylu anne Ayhan'ı arayarak kızının örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi. Haberi alınca büyük mutluluk yaşadı. Diğer anneler de Ayhan'a sarılarak mutluluğunu paylaştı. Kızıyla en kısa sürede buluşacağını dile getiren Ayhan, "Bakanımız bana 'Gözünüz aydın kızınız teslim olmuş' dedi. Kızım geldiği için çok sevindim, çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize büyük destek verdiler. Allah onlardan razı olsun, Allah devlete zeval vermesin. İnşallah diğer aileler de yakında çocuklarına kavuşur" ifadelerini kullandı. Eylemin başladığı günden bugüne kadar annelerden Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan ve Aslıhan Eşrefoğlu çocuklarına kavuştu. Gevriye Ayhan'ın kızının da teslim olmasıyla evlat nöbeti sayesinde ailesine kavuşanların sayısı 7'ye ulaştı.MilliSavunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı