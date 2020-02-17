HDP önündeki eylemde 168'inci gün

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.



7 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 6'sı evlatlarına kavuşmuştu. Bugün de Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ile buluşmasıyla evladına kavuşan aile sayısı, 7 oldu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya, Necla-Metin Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri ve Gevriye Ayhan diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. 86 aile, eylemini 168'inci günde de sürdürdü.



'AYNI SEVİNCİ YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Asta birliğine giderken, 2015 yılında Tunceli- Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil için Gaziantep'ten gelerek, oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, bir anne daha evladına kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu söyledi. Oğluna kavuşup, aynı sevinci yaşamak istediğini belirten Kabaklı, "Bir anne daha evladına kavuştu, biz de çok sevindik, bizim evladımız gibi geliyor. Biz mutlu oluyoruz, bu bize bir ümit ışığı veriyor. İnşallah bizim evlatlarımız da gelir. Ne mutlu o anneye. İnşallah o mutluluğu biz de yaşarız. Benim Adil'imi geri versinler, ellerinde tuttukları yeter artık. Birazcık vicdanları, merhametleri varsa benim evladımı versinler. Ben hasta bir kadınım, dayanamıyorum artık versinler benim evladımı" diye konuştu.