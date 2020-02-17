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ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı

’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, ’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 19:06 ABONE OL
Sabancı Holding ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, "Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satın alma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation'ın Türkiye'ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu'nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları'nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Sabancı Holding ve PPF, Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı
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