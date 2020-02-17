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’da operasyonu: 5 gözaltı

’nın Adapazarı ilçesinde TEM ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 17:14 ABONE OL

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TEM ekiplerinin Adapazarı ilçesinde bulunan bir ikamete sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için de çalışmanın devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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