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Stajyer avukat cinsel saldırıyı Twitter'dan duyurdu! Harekete geçildi...

Sosyal medyada açılan, 'Herkese Merhaba Ben Öykü' isimli hesaptan, "Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul Barosu, avukat M.K. hakkında soruşturma başlatırken, şüphelinin eski eşine de şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.2.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 14:52 ABONE OL
Stajyer avukat cinsel saldırıyı Twitter'dan duyurdu! Harekete geçildi...

Stajyer avukat sosyal medyada, "Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" yazılı bir mesaj paylaştı.

Kısa sürede yayılan mesaj sonrası İstanbul Barosu harekete geçti.

ESKİ EŞİ ŞİDDET İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

İstanbul Barosu yönetim kurulu kaynaklarından alınan bilgilere göre, avukat M.K hakkında birkaç ay önce eski eşinin yaptığı şikayet nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldı. Eski eşinin şikayet dilekçesinde M.K.'dan şiddet gördüğü iddialarının da yer aldığı belirtildi. Baro Yönetim kurulu kaynakları, M.K.'nin 3-4 yıldır akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığı, şeker hastalığı nedeniyle de agresif olduğu bilgisini paylaştı.

MAHKEME BAKIRKÖY'E SEVK ETMİŞ

Avukat M.K. hakkında, geçen yıl Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlilerine mukavemet ettiği gerekçesiyle dava açıldığı da öğrenildi. Avukat M.K.'nin 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılaması sırasında, kullandığı ifadeler nedeniyle akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, M.K.'nin ifadeleri ve davranışlarında "şizofreni rahatsızlığını çağrıştıracak belirtiler olduğu" gerekçesiyle Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ederek, cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin akıl sağlığı raporu alınmasını istedi. M.K.'nin yaklaşık 3 ay akıl sağlığıyla ilgili tedavi olduğu da öne sürüldü.

GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu sosyal medyadan konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Stajyer avukat cinsel saldırıyı Twitter'dan duyurdu! Harekete geçildi...
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