CHP’li başkan toplu sözleşmeyi feshetti

BUGÜN NELER OLDU

izmır'de CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın belediyede çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm Yerel Sen Sendikası ile geçtiğimiz yıl imzalanan ve 1 Nisan 2021'e kadar geçerli olan 2 yıllık toplu sözleşmeyi tek taraflı fesih etme kararı alması 207 memurda şok etkisi yarattı. Fesih ile memurlar aylık 1900 liralık gelirden oldu. Arda, bu karara gerekçe olarak Sayıştay denetçilerinin raporlarda ödenen bu paraların fazla olmasını gösterdi. Yaşananlara tepki gösteren Tüm Yerel Sen, Gaziemir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Arap Mucur, "Bu tutum kendi siyasi partinize de zarar veriyor. Bundan sonraki süreçte iş yavaşlatmaya gideceğiz. Greve de gideceğiz" dedi.SABAH