Menderes Türel: İftiracı Muhittin Böcek istifa etmeli

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel, CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Projesi ile ilgili iddialarına cevap verdi. Türel, "Biz mevduat dışı hiçbir iş yapmadık. Böcek, Konyaaltı Belediye başkanıyken sadece tek firmanın katıldığı birçok ihaleye imza attı. Adrese teslim yalanlarıyla bir yere varamayanlar bu seferde kamu zararı yalanına sarıldılar. Tüm gerçekleri bildiği halde basın toplantısı yaparak bile bile halka yalan söylediği için Böcek istifa etmelidir. Böylesine açık yalanlarla halkı kandırdığı ve açık düştüğü için istifaya davet ediyorum" dedi.