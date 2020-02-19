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cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı , gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.2.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 12:12 ABONE OL
Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ile eski Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duruşmada, daha önce alınan ara kararlar doğrultusunda tanık olarak dinlenilmesine karar verilen dönemin Samsun İl Jandarma Komutanı Serdar Yücel'in, Dink cinayeti faili Ogün Samast'ın Samsun otogarında yakalanması ve görüntülerinin alınmasıyla ilgili konularda bilgisine başvuruluyor.

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Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
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