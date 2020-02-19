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’de zehir tacirlerine şok: 46 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan yakalanan 46 kişi tutuklandı. Burada yapılan aramalarda 89,53 gram esrar, 2,37 gram toz esrar, 2,08 gram eroin, 4 kilo 104 gram metamfetamin, 932 gram sentetik kannobinoid, 5 adet ecstasy, 167 adet captagon, 21 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 12 adet hassas terazi, 9 adet tabanca, 5 av tüfeği ve 26 adet mermi ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.2.2020 17:15 ABONE OL
Kayseri’de zehir tacirlerine şok: 46 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 15 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', ' Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı kolaylaştırma veya özendirme' suçlarından toplamda 218 olayda 374 şahsa yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 14'ü serbest kalırken, 46'sı ise tutuklandı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda yapılan aramalarda 89,53 gram esrar, 2,37 gram toz esrar, 2,08 gram eroin, 4 kilo 104 gram metamfetamin, 932 gram sentetik kannobinoid, 5 adet ecstasy, 167 adet captagon, 21 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 12 adet hassas terazi, 9 adet tabanca, 5 av tüfeği ve 26 adet mermi ele geçirildi.

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Kayseri’de zehir tacirlerine şok: 46 kişi tutuklandı
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