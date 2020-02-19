Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Malatya'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı

'da bir şüphelisi yakalandı

'da /Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.2.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 16:22 ABONE OL
Malatya'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2008-2012 yıllarında örgüte ait yurtlarda "öğrenci abiliği" yapan şüphelinin Akçadağ ilçesinde olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının evinde 1 tabanca ve 18 mermi bulundu.

26 İLDE FETÖ OPERASYONU VARDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında flaş bir operasyon için düğmeye basıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN