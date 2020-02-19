Malatya'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2008-2012 yıllarında örgüte ait yurtlarda "öğrenci abiliği" yapan şüphelinin Akçadağ ilçesinde olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının evinde 1 tabanca ve 18 mermi bulundu.
26 İLDE FETÖ OPERASYONU VARDI
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında flaş bir operasyon için düğmeye basıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı.