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'da ’den bir gözaltı

’da terör örgütünden bir zanlı gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet tabanca fişeği ile geçirildi. Olay şüphelisi şahıs adli makamların talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.2.2020 16:58 ABONE OL
Malatya'da FETÖ’den bir gözaltı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince FETÖ terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanması kapsamında çalışma yapıldı. Malatya ili Kale ilçesinde ikamet eden ve 2008-2012 yılları arasında FETÖ terör örgütüne ait yurtlarda öğrenci ağabeyliği yapan 1 şahsa yönelik icra edilen operasyon sonucu şahıs yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet tabanca fişeği ile geçirildi.
Olay şüphelisi şahıs adli makamların talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

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Malatya'da FETÖ’den bir gözaltı
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