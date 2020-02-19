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operasyonunda 3 tutuklama

'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Gözaltına alınan M.Y, T.U. ve T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.2.2020 16:56 ABONE OL
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale Mahallesi'ndeki iş yerinden irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisine ulaşılan 3 şüpheli hakkında çalışma başlattı.

İş yerine düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan M.Y, T.U. ve T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından, T.U. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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