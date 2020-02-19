‘Yunan Müslüman Azınlık’ sözüne tepki: Çirkin bir ırkçılık örneği

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Batı Trakya ziyaretinde, Müslüman Türk Azınlığa, 'Müslüman Yunan Azınlık' diyerek skandal sözlere imza atan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'a tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Demokrasi'nin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme'sinin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak..!" paylaşımında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Batı Trakya Türk toplumu, Yunanistan demokrasisi için güçlü bir zenginliktir. Aksi yöndeki yaklaşımlar çirkin bir ırkçılık örneğidir" dedi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise, "Pavlopulos, ikili antlaşmaları, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yunanistan'ı mahkum eden kararlarını okumalıdır. Yunanistan, Batı Trakya azınlığının Türk olmasından korkmamalıdır" diye konuştu.