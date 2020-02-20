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2 kapkaççı yakayı ele verdi!

'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısından biri tutuklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 09:23 ABONE OL
2 kapkaççı yakayı ele verdi!

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesindeki Akdere Mahallesi'nde yaşanan kapkaç olayının 2 şüphelisinin yakalanması için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Sokakta yürüyen kadının çantasını çalıp kaçan şüphelilerin görüntüler aracılığıyla kimliğini belirleyen polis, 2 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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2 kapkaççı yakayı ele verdi!
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