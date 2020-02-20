Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve internet sitelerinde Ağrı'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 24 saattir gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, Çin'de ortaya çıkmış olan koronavirüs hastalığına dair Ağrı ilinde 1 vakanın görüldüğü şeklinde bazı haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Bu ve benzeri haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an itibariyle Ağrı'da herhangi bir koronavirüs vakası ya da şüphesi tespit edilmemiştir, tüm kamuoyuna duyurulur."