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İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması

İl Sağlık Müdürlüğü, bazı ve sitelerinde Ağrı'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 19:24 ABONE OL
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve internet sitelerinde Ağrı'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 24 saattir gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, Çin'de ortaya çıkmış olan koronavirüs hastalığına dair Ağrı ilinde 1 vakanın görüldüğü şeklinde bazı haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Bu ve benzeri haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an itibariyle Ağrı'da herhangi bir koronavirüs vakası ya da şüphesi tespit edilmemiştir, tüm kamuoyuna duyurulur."

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Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması
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