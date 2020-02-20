Boşanan anne çocuğa soyadını verebilecek

KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ

Kayseri'de yaşayan kadın, dava dilekçesinde, ortak çocuklarının maddi manevi tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını, davalı babanın çocukla ilgilenmediğini, kişisel ilişki günlerinde dahi çocukla görüşmediğini, çocuğun bundan sonraki yaşamını kendisiyle geçireceğini, soyadlarının farklı olması sebebiyle resmi işlemlerde zorluklar yaşadığını, bu durumun çocuğun okul hayatında psikolojisini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Yerel mahkeme ve istinaf davayı reddederken, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği emsal hak ihlali kararlarının ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kendi içtihatları gereğince, boşanan bir annenin daha çocuğuna kendi soyadını vermesine hükmetti.