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Boşanan anne çocuğa soyadını verebilecek

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Boşanan anne çocuğa soyadını verebilecek
Kayseri'de yaşayan kadın, dava dilekçesinde, ortak çocuklarının maddi manevi tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını, davalı babanın çocukla ilgilenmediğini, kişisel ilişki günlerinde dahi çocukla görüşmediğini, çocuğun bundan sonraki yaşamını kendisiyle geçireceğini, soyadlarının farklı olması sebebiyle resmi işlemlerde zorluklar yaşadığını, bu durumun çocuğun okul hayatında psikolojisini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Yerel mahkeme ve istinaf davayı reddederken, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği emsal hak ihlali kararlarının ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kendi içtihatları gereğince, boşanan bir annenin daha çocuğuna kendi soyadını vermesine hükmetti.
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Boşanan anne çocuğa soyadını verebilecek
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