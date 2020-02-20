Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ/PDY'nin "bayan akademisyen" yapılanmasına operasyon

/PDY'nin "bayan akademisyen" yapılanmasına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "bayan akademisyen" yapılanmasına operasyon yapıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 16:25 ABONE OL
FETÖ/PDY'nin bayan akademisyen yapılanmasına operasyon

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından Karabük, Samsun ve Gaziantep'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında yapılan operasyonda örgütün "bayan akademisyen" yapılanmasına mensup aralarında aktif olarak çalışan şahıslarında bulunduğu ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan aktif olarak yardımcı doçentlik yapan N.K.K, aktif olarak araştırma görevlisi olan S.S, araştırma görevinden ihraç edilen İ.A, öğretmenlikten ihraç edilen E.E, kapatılan özel okulda öğretmen olan S.T ve R.K emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
6 kişi çıkarıldıkları mahkemece "adli kontrol şartı" ile serbest bırakıldı.

MSB: PKK/YPG'nin Rasulayn'da tuzakladığı 20 kilogramlık EYP imha edildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ/PDY'nin "bayan akademisyen" yapılanmasına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN