FETÖ/PDY'nin "bayan akademisyen" yapılanmasına operasyon

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından Karabük, Samsun ve Gaziantep'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında yapılan operasyonda örgütün "bayan akademisyen" yapılanmasına mensup aralarında aktif olarak çalışan şahıslarında bulunduğu ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan aktif olarak yardımcı doçentlik yapan N.K.K, aktif olarak araştırma görevlisi olan S.S, araştırma görevinden ihraç edilen İ.A, öğretmenlikten ihraç edilen E.E, kapatılan özel okulda öğretmen olan S.T ve R.K emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

6 kişi çıkarıldıkları mahkemece "adli kontrol şartı" ile serbest bırakıldı.