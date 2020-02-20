Filozof Atakan Kayalar’ın hedefleri büyük

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Sosyal medyada okuduğu felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, iyi bir eğitim almak için destek istedi. Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi olan Atakan Kayalar, Satranç Federasyonu Esenyurt İlçe Temsilciliği'nde katıldığı kurs sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyadaki görüntüleri izlediğinde bir şey hissetmediğini ifade eden Atakan, beğeni sayısının artmasından ise mutlu olduğunu söyledi. Son 5 ayda 250 kitap okuduğunu öne süren Atakan, "Mesleki hedefin dışında başka bir hedefim daha var: Cumhurbaşkanlığı" dedi.Tek kişilik sınıf istediğini söyleyen Atakan, derslerinin iyi olduğunu dile getirdi. Atakan, kitap okumayan yaşıtlarına da "Kendilerini eğitmeyi öğrensinler" önerisinde bulundu.