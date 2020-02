Gezi, devleti ve milleti hedef alan alçakça bir saldırıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Gezi davası ve Gezi olaylarıyla ilgili değerlendirmesini video görüntüleri eşliğinde yaptı. Gezi kalkışması sırasında yapılan vandalizmin görüntülerinin yer aldığı videoda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da yaşananları çevreci bir olay gibi gösteremeye çalıştığına dair sözleri yer alıyordu.* Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde, Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir. Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından bu çok önemli, bunlar, masum bir ayaklanma hadisesi değil. Bunlar, ciddi manada perde arkasında Soros türü, bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun Türkiye ayağı, malum içerdeydi. Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Onlarla beraber başkaları da bu işin içerisinde.* Gezi olayları boyunca 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale geldi. 326 işyeri, 201 araç tahrip edildi. 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. 697 güvenlik görevlisi yaralandı. 1 polis şehit oldu. Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1.4 milyar dolar, dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar dolar.* Dozerlerle Dolmabahçe'deki ofisimizin önü Bezmialem Valide Sultan Camisi'nden Beşiktaş'a doğru kanallar açtılar. Tıpkı güneydoğudaki kanal açan teröristler gibi, aynısını İstanbul'un göbeğinde yaptılar. Kim bunlar; 'aydınlık gençler.' Sevsinler senin aydınlık gençlerini. Bunlar, tamamıyla sayenizde aldatılmış gençler. Siz değil misiniz, bu ülkede yıllarca terörist olarak tescil edilmiş olanların posterlerini Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarlarına asanlar? Hani Atatürkçüydünüz? AKM'ye, Taksim'deki anıta teröristlerin posterlerini kimler astı? Bay Kemal, işte senin takımın bunları yaptı. Eğer sizin aydınlanmış gençleriniz bunlarsa, yandık. Bizim aldatılmış değil bu vatan için fedai can edecek gençlere ihtiyacımız var. Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır. Bu hadisenin en küçük bir masum tarafı yok. Gezi olayları tıpkı askeri darbeler gibi devleti ve milleti hedef alan alçakça bir saldırıdır.Erdoğan, Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün ve Siirt Baykan Veyselkarani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün'ün AK Parti'ye katıldıklarını açıklayarak, bu belediye başkanlarına parti rozeti taktı.Başkan Erdoğan grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü danışmanlarıyla ve 15 Temmuz akşamı TV seyrederkenki görüntülerini sinevizyondan göstererek 'İşte buyur FETÖ'cü danışmanlar Bay Kemal'in yanında akıl hocaları onlar. Sadece onlar değil İP'in de danışmanlarında yine onlar var. Tam bir istila hareketi. Sen hala milleti aldatmakla meşgulsün, Ey Kılıçdaroğlu. Kontrollü, darbe, doğru, kontrol sizde. Ama başaramadınız" dedi.Başkan Erdoğan, 25 Aralık 2018'deki TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

